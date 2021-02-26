Grapevine, Texas
Feb. 26, 2021
|DATE
|LAST
|FIRST
|BLOCK
|STREET
|APT
|CITY
|ST
|ZIP
|CHARGES
|2/5/2021
|ASHCRAFT
|DESIREE
|425
|E Bob Jones Rd
|SOUTHLAKE
|TX
|76092
|UNLAWFUL RESTRAINT
|2/5/2021
|ASHCRAFT
|DESIREE
|444
|E DALLAS RD
|2303
|Grapevine
|TX
|76051
|AGG ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE W/WEAPON
|2/5/2021
|ASHCRAFT
|DESIREE
|444
|E DALLAS RD
|2303
|Grapevine
|TX
|76051
|UNLAWFUL RESTRAINT
|2/5/2021
|ASHCRAFT
|DESIREE
|425
|E Bob Jones Rd
|SOUTHLAKE
|TX
|76092
|AGG ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE W/WEAPON
|2/1/2021
|CASTELAN CASTELAN
|MIGUEL
|2905
|MUSTANG DR
|78
|Grapevine
|TX
|76051
|DRIVING WHILE INTOXICATED
|2/1/2021
|CASTELAN CASTELAN
|MIGUEL
|2905
|MUSTANG DR
|78
|Grapevine
|TX
|76051
|POSS CS PG 1 <1G
|2/1/2021
|DALEY
|DANIEL
|2136
|N IH 35
|LOT 38
|NEW BRAUNFELS
|TX
|78130
|BURGLARY OF VEHICLES
|2/1/2021
|DALEY
|DANIEL
|2136
|N IH 35
|LOT 38
|NEW BRAUNFELS
|TX
|78130
|CONSUMPTION OF ALCOHOL BY MINOR
|2/1/2021
|DALEY
|MICHAEL
|1414
|E 39TH ST
|158
|TULSA
|OK
|74106
|PUBLIC INTOXICATION
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|*** INS HOLD ***
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONT 3RD/MORE
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|FMFR
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|DRIVING WHILE INTOXICATED
$1,000.00 BOND
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|DUTY ON STRIKING FIXTURE/HWY LANDSCAPE>=
$200 $1,000.00 BOND
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|EVADING ARREST DETENTION
$1,000.00 BOND
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|IMMIGRATION DETAINER
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
|2/2/2021
|DELGADO PEREZ
|SERGIO
|1400
|PARK BLVD
|2001
|Grapevine
|TX
|76051
|ICE DETAINER
|2/5/2021
|DIGGINS
|PHILLIP
|8083
|W MANOR CIR
|MILWAUKEE
|WI
|53223
|POSS MARIJ <2OZ
|2/5/2021
|DIGGINS
|PHILLIP
|8083
|W MANOR CIR
|MILWAUKEE
|WI
|53223
|POSS CS PG 1 >=1G<4G
|2/5/2021
|DIGGINS
|PHILLIP
|8083
|W MANOR CIR
|MILWAUKEE
|WI
|53223
|POSS CS PG 2 >= 4G<400G
|2/4/2021
|GORDON
|HEATHER
|76
|PLACID POND DR
|FRISCO
|TX
|75034
|DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
|2/1/2021
|GORMAN
|ANNA
|410
|N CHERRY LANE
|WHITE SETTLEMENT
|TX
|76108
|FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO
|2/1/2021
|GORMAN
|ANNA
|410
|NORTH TERRY LANE
|67
|WHITE SETTLEMANT
|TX
|76108
|FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO
|1/31/2021
|HORNAK
|CHRISTOPHER
|7113
|Brookhaven CT
|NORTH RICHLAND HILLS
|TX
|76182
|DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
|1/31/2021
|HORNAK
|CHRISTOPHER
|7113
|Brookhaven CT
|NORTH RICHLAND HILLS
|TX
|76182
|EVADING ARREST DET W/VEH
|2/2/2021
|HUDSON
|GARRETT
|473
|BRAZOS ST
|BOWIE
|TX
|76230
|PUBLIC INTOXICATION
|2/2/2021
|HUGHES
|DANA
|344
|PECAN CROSSING CT
|GUNTER
|TX
|75058
|DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
|2/2/2021
|HUGHES
|DANA
|344
|PECAN CROSSING CT
|GUNTER
|TX
|75058
|UNL CARRY HANDGUN LIC HOLDER
|1/31/2021
|JIMENEZ
|ROBERT
|1605
|W AVE L
|LOVINGTON
|NM
|88260
|RACING ON HIGHWAY
|1/31/2021
|JIMENEZ
|ROBERT
|820
|E DOVE LOOP RD
|1123
|Grapevine
|TX
|76051
|RACING ON HIGHWAY
|2/3/2021
|JOHNSON
|ISAIAH
|1400
|PARK BLVD
|1304
|Grapevine
|TX
|76051
|ASSAULT CAUSES BODILY INJ
|1/30/2021
|JUNAY-AJU
|JOSE
|215
|W NASH ST
|Grapevine
|TX
|76051
|POSS CS PG 2 >= 4G<400G
|1/30/2021
|JUNAY-AJU
|JOSE
|215
|W NASH ST
|Grapevine
|TX
|76051
|IMMIGRATION DETAINER
|2/5/2021
|MATA-DIAZ
|EDUARDO
|1229
|LIPSCOMB ST
|LOT 16
|Grapevine
|TX
|76051
|******INS HOLD*******
|2/5/2021
|MATA-DIAZ
|EDUARDO
|1229
|LIPSCOMB ST
|LOT 16
|Grapevine
|TX
|76051
|DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
|2/5/2021
|MATA-DIAZ
|EDUARDO
|1229
|LIPSCOMB ST
|LOT 16
|Grapevine
|TX
|76051
|EVADING ARREST DETENTION
|2/5/2021
|MATA-DIAZ
|EDUARDO
|1229
|LIPSCOMB ST
|LOT 16
|Grapevine
|TX
|76051
|PUBLIC INTOXICATION- ALCOHOL
|2/5/2021
|MATA-DIAZ
|EDUARDO
|1229
|LIPSCOMB ST
|LOT 16
|Grapevine
|TX
|76051
|INS HOLD
|2/5/2021
|MATA-DIAZ
|EDUARDO
|1229
|LIPSCOMB ST
|LOT 16
|Grapevine
|TX
|76051
|POSS CS PG 1 <1G
|2/5/2021
|MATA-DIAZ
|EDUARDO
|1229
|LIPSCOMB ST
|LOT 16
|Grapevine
|TX
|76051
|PUBLIC INTOXICATION
|2/5/2021
|MATA-DIAZ
|EDUARDO
|1229
|LIPSCOMB ST
|LOT 16
|Grapevine
|TX
|76051
|POSS CS PG 1 <1G
|2/1/2021
|MCDONALD
|JAMES
|4416
|BRIARWOOD AVE
|110
|MIDLAND
|TX
|79707
|BURGLARY OF VEHICLES
|2/1/2021
|MCDONALD
|JAMES
|4416
|BRIARWOOD AVE
|110
|MIDLAND
|TX
|79707
|PUBLIC INTOXICATION
|2/1/2021
|NGUYEN
|HAI
|911
|CEDARLAND BLVD
|ARLINGTON
|TX
|76011
|DRIVING WHILE INTOXICATED
|2/5/2021
|PIGEON
|MEGHAN
|1901
|Eagle Pass
|KELLER
|TX
|76248
|PUBLIC INTOXICATION
|2/3/2021
|RIVERA
|NICHOLAS
|601
|N PARK BLVD
|2108
|Grapevine
|TX
|76051
|ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
|2/4/2021
|SALAZAR
|CAMILLE
|3315
|REDBUD LN
|Grapevine
|TX
|76051
|DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
|2/5/2021
|SMITH
|LEONARD
|2907
|PRINCE HALL LN
|240
|DALLAS
|TX
|75212
|POSS CS PG 1 <1G
|2/5/2021
|SMITH
|LEONARD
|2907
|PRINCE HALL LN
|240
|DALLAS
|TX
|75212
|POSS MARIJ <2OZ
|2/6/2021
|TAYLOR
|DERRICK
|2829
|PARKVIEW LN
|BEDFORD
|TX
|76022
|DRIVING WHILE INTOXICATED
|2/5/2021
|TINAJERO CASTRO
|JUAN
|10714
|COOGAN DR
|DALLAS
|TX
|75229
|DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
|2/2/2021
|VILANO
|ANTHONY
|103
|EAST LYNN DR
|ARLINGTON
|TX
|76002
|EVADING ARREST DETENTION
|2/2/2021
|VILANO
|ANTHONY
|103
|EAST LYNN DR
|ARLINGTON
|TX
|76002
|THEFT PROP >=$100<$750