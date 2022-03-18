Keller, Texas – March 18, 2022
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
Linda Baker, Crime Reporter
HERRERA, ERIC MATTHEW; W/M; POB: FORT WORTH TX; OCCUPATION: ENGINEER; EMPLOYER: SUNSOURCE; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: WRIGHT H; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/06/2022; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; CLASSIFICATION: 1) CLASS B MISDEMEANOR; AMOUNT: $500.00; 2) FAIL TO APPEAR; CLASSIFICATION: CLASS C MISDEMEANOR; AMOUNT: $629.70
MOORE LEWIS, OLIVER DEON RYAN; B/M; POB: MARION IN; OCCUPATION: PACKAGE HANDLER; EMPLOYER: UPS; ADDRESS: KELLER TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: TELESKO G; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST LOCATION: EXXON/7-11 2021 S MAIN KELLER; ARREST DATE: 03/07/2022; CHARGES: POSS CS PG 2>=1G<4G; AMOUNT: $1,500.00
NICHOLS, JUSTIN ROY DALE; W/M; POB: LUBBOCK TX; OCCUPATION: SERVER; EMPLOYER: RESTAURANT; ADDRESS: KELLER TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: HINKLE A; BOOKING OFFICER: BROWDER K; ARREST DATE: 03/08/2022; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; CLASSIFICATION: CLASS A MISDEMEANOR; AMOUNT: $1,000.00; 2) UNAUTH USE OF VEHICLE; CLASSIFICATION: SJF; AMOUNT: $2,000.00
MARTIN, MARCUS DEWAYNE; B/M; ADDRESS: ARLINGTON TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: CARTE R; BOOKING OFFICER: FRESH C; ARREST LOCATION: LOWE’S HOME IMPROVEMENT KELLER – 600 N TARRANT PK; ARREST DATE: 03/08/2022; CHARGES: THEFT PROP >=$100<$750; CLASSIFICATION: CLASS B MISDEMEANOR
TOMLINSON, KEVIN EUGENE; B/M; POB: NC; OCCUPATION: UNEMPLOYED; ADDRESS: FORT WORTH TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: CARTE R; BOOKING OFFICER: FRESH C; ARREST LOCATION: LOWE’S HOME IMPROVEMENT KELLER 600 N TARRANT PK; ARREST DATE 03/08/2022; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; CLASSIFICATION: CLASS A MISDEMEANOR; AMOUNT: $750.00; 2) PAROLE VIOLATION; CLASSIFICATION: CLASS C MISDEMEANOR; 3) POSS OF DRUG PARAPHERNALIA; CLASSIFICATION: CLASS C MISDEMEANOR; AMOUNT: $421.00
ISSA, MOHAMAD KHALIL; W/M; POB: NORTH RICHLAND HILLS TX; OCCUPATION: SELF EMPLOYED; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: HINKLE A; BOOKING OFFICER: BROWDER K; ARREST LOCATION: ICEBOX – 1085 S MAIN ST; ARREST DATE: 03/08/2022; CHARGES: UNL CARRYING WEAPON; CLASSIFICATION: CLASS A MISDEMEANOR; AMOUNT: $1,000.00
FRAZIER, BAILEY BRYCE; W/M; POB: DALLAS TX; OCCUPATION: PAINT AND BODY; EMPLOYER: AMCO; ADDRESS: HOMELESS – KELLER TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: TORRES J; BOOKING OFFICER: CHRISTIE S; ARREST DATE: 03/09/2022; CHARGES: 1) POSS CS PG2>=4G<400G; CLASSIFICATION: FELONY SECOND DEGREE; REMARKS: REL VIA PR BOND GRANTED BY TCSO JUDGE; AMOUNT: $1,000.00; 2) POSS DANGEROUS DRUG; CLASSIFICATION: CLASS A MISDEMEANOR; REMARKS: REL VIA PR BOND GRANTED BY TCSO JUDGE; AMOUNT: $1,500.00
WILLIAMS, CHANCE TYLER; W/M; POB: MESQUITE TX; OCCUPATION: PAINT AND BODY; EMPLOYER AMCO; ADDRESS: DALLAS TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: TORRES J; BOOKING OFFICER: CHRISTIE S; ARREST DATE: 03/09/2022; CHARGES: 1) POSS CS PG2>=4G<400G; CLASSIFICATION: FELONY SECOND DEGREE; AMOUNT: $1,000.00; 2) UNL CARRYING WEAPON; CLASSIFICATION: CLASS A MISDEMEANOR; AMOUNT: $500.00; 3) SPEEDING; CLASSIFICATION: CLASS A MISDEMEANOR; REMARKS: REL VIA CASH ESCROW 1507; AMOUNT: $460.33; 4) NO DL; CLASSIFICATION: CLASS C MISDEMEANOR; REMARKS: REL VIA CASH ESCROW 1507; AMOUNT: 417.43
ROBISON, SHANNON LYNN; W/F; POB: PINE BLUFF AR; OCCUPATION: WORKER; EMPLOYER: AMAZON; ADDRESS: FORT WORTH TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: TELESKO G; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/10/2022; CHARGES: POSS S PG1<1G; CLASSIFICATION: SJF; REMARKS: TCSO PR BOND; AMOUNT: $1,500.00
ANILE ANTHONY; W/M; OCCUPATION: SELF EMPLOYED; ADDRESS: HOMELESS – KELLER TX; ARREST AGENCY: KELLER POLICE DEPT; ARREST OFFICER: TODD B; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST LOCATION: POLICE DEPT – 330 RUFE SNOW DR; ARREST DATE: 03/10/2022; CHARGES: MANSLAUGHTER; CLASSIFICATION: FELONY SECOND DEGREE; REMARKS: TRANS TO TCSO BY DET TODD
OGWO, EMMANUEL AZUBUIKE II; B/M; POB: DALLAS TX; OCCUPATION: WAREHOUSE; EMPLOYER: ADT TIRES; ADDRESS: MESQUITE TX; ARREST AGENCY: WESTLAKE POLICE DEPT; ARREST OFFICER: FURIN K; BOOKING OFFICER: BROWDER K; ARREST LOCATION: QT – HWY 377 – QUICK TRIP – 2301 HWY 377; ARREST DATE: 03/09/2022; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; CLASSIFICATION: CLASS A MISDEMEANOR; 2) TAMPER W/GOVERNMENT RECORD; CLASSIFICATION: CLASS A MISDEMEANOR; 3) POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; CLASSIFICATION: CLASS C MISDEMEANOR; AMOUNT: $381.00
DEMPSEY, ERIN MAUREEN; W/F; POB: COLUMBUS OH; OCCUPATION: SALES; EMPLOYER: FLOTECH; ADDRESS: FRISCO TX; ARREST AGENCY: WESTLAKE POLICE DEPT; ARREST OFFICER: GENTRY J; BOOKING OFFICER: CHRISTIE S; ARREST DATE: 03/09/2022; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15 YOA; CLASSIFICATION: SJF; AMOUNT: $5,000.00
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